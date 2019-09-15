Надежность противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin превышает 94 процента, утверждает в Twitter один из разработчиков ПТРК американская компания Raytheon.

"Javelin испытан в боевых условиях и имеет надежность более 94 процентов. Он может быть развернут с нескольких платформ и использоваться в любых погодных, дневных или ночных операциях. Также разработаны и продемонстрированы дистанционные пусковые установки для наземных транспортных средств", - говорится на сайте компании.

Там же отмечается, что эксплуатация FGM-148 Javelin запланирована до 2050 года.

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