Авокадо обладает омолаживающим эффектов, поддерживает кожу, разглаживает морщины и благоприятно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта. Для нас авокадо – своего рода диковинка, и с чем его употреблять в пищу, знает далеко не каждый. Предлагаем ТОП рецептов вкусных тостов с этим полезным продуктом.

1. Тост с авокадо и манго

Подрумянь тостовый хлеб. Авокадо взбей с лимонным соком и щепоткой соли. Готовым паштетом намажь тост, а сверху выложи нарезанный слайсами манго. Необычно будет, если приправить бутерброд черным перцем.

2. Тост с авокадо и тунцом

Тунец нудно приготовить следующим образом: смешать его с мелко рубленым луком (чайная ложка), чесноком и паприкой – по четверти чайной ложки. На поджаренный тост выложить слайсы авокадо, тонко нарезанные кружочки томата, тунец, накрыть сверху нежирным сыром. Готовые тосты подрумянить в духовке в течение нескольких минут.

3. Тост с авокадо и лососем

Жареные тосты смажь домашним майонезом, приправленным черным перцем и лимонным соком. Сверху выложи кусочки мякоти авокадо, тонко порезанный лосось, заверши слои кружочками свежего огурца. По вкусу можно еще раз поперчить.

4. Тост с авокадо, голубым сыром и грушей

Тебе понадобится голубой сыр горгонзола. Итак, подрумянь тост, выкладывай сверху размятый с лимонным соком плод авокадо, затем слайсы сладкой груши. Горгонзолу нужно покрошить – и также выложить сверху тоста. Можно добавить немного любимых орешков по вкусу.

5. Тост с авокадо, беконом и сыром

Бери бекон и жарь его на гриле до золотистой корочки. На том же гриле подогрей тост. Зубчик чеснока выдави, помидоры порежь кружочками, а авокадо разомни вилкой. Сыр следует порезать ломтиками. Готовый хлеб смазываем майонезом, перемешанным с лимонным соком, чесноком и черным перцем, слоями выкладывай в такой последовательности помидор, бекон, авокадо и сыр. Доведи тост в духовке или на гриле до состояния плавленого сыра.

6. Тосты с авокадо, томатами и бальзамиком

Смочи тост оливковым маслом и подрумянь его любым доступным тебе способом. Выложи авокадо на тост и разминай его вилкой. Сверху выкладывай кусочки томатов вперемешку с рубленым базиликом. Приправь тост бальзамиком, посоли и поперчи.

7. Тост с авокадо и яйцом

Идеальное соотношение углеводов, жиров и белка. Жарь омлет из одного яйца, на подрумяненный хлеб выкладывай размятый вилкой авокадо с лимонным соком, сверху омлет, финальный слой – нарезанные томаты. Посоли и поперчи по вкусу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира