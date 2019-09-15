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Сенцов показал единственное фото из тюрьмы
15.09.2019 17:40
Режиссер выложил снимок на своей странице.  

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Украинский режиссер Олег Сенцов показал единственное фото, сделанное в тюрьме, которое он переслал родным накануне нового 2016 года. Фотографию он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Постскриптум про банку. Заключенным не полагаются, ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу.

В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял. Улучив возможность связи, я кратко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут. Эта фотография единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года", - написал Сенцов.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 Я 10.10.2014 16:01
В последнем предложении у вас ошибка. <£$%&£$%& />Как сообщал , австралийские ВВС нанесли первый удар по экстремистам из группировки "Исламское государство" в Ираке.<£$%&£$%& />Заметка - Не в ИРАКЕ а в СИРИИ.
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