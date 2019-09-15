Харди начал карьеру с низкопробного кино, однако со временем перекочевал на британское телевидение, где обрел первую слава. А вот приход в большой кинематограф чуть позже сделал его одной из главных звезд в мире, ведь он сыграл множество заметных ролей в успешных фильмах - драмах, триллерах, фантастике, супергероике, биографических и других.

Актер не собирается бросать карьеру, а наоборот - активно ее развивает. В ближайшем будущем выйдет масса фильмов с ним, в том числе и Лицо со Шрамом об Аль Капоне, а также сиквел Венома.

ТОП-5 лучших фильмов с Томом Харди.

1. Легенда (2015)

Криминальная драма о братьях Реджи и Ронни Крей, которые держали бандитскую группировку в Ист-Энде, а также были одними из главных преступников Великобритании в 1960-ых. Они грабили, убивали, поджигали, держали собственный бизнес и очень жестко вели дела.

2. Выживший (2015)

Хью Гласс был в отряде покорителей земель на просторах Дикого Запада, но однажды на него напал медведь, после чего он оказался практически при смерти. С ним оставили его товарища Джона Фицджеральда, который предал его, оставив один на один с жестоко природой. К слову, последнего и сыграл Харди, а это роль заслуженно является одной из лучших в его карьере.

3. Веном (2018)

Инопланетное существо-симбиот попало на нашу планету и теперь ему нужен носитель. Им стал успешный журналист Эдди Брок, у которого началась череда черных полос. И, слившись с ним, они становятся жутким антигероем по имени Веном, которому нравится быть плохим. Но есть и те, кто похуже него, и с ними нужно разобраться.

4. Безумный Макс: Дорога ярости (2015)

Зрелищный, захватывающий и безумно красивый экшен о потерявшем все Максе, который скитается по пустынным местам. Но однажды он натыкается на мятежников, которые кое-что украли у тирана Джо и убегают из Цитадели. И Макс присоединяется к ним.

5. Бронсон (2008)

Биографическая картина об одном из самых опасных преступников Британии Чарльза Бронсона. На его счету различные нарушения, а также почти 40 лет жизни за решеткой в одиночной камере.

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