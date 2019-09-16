Об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на три источника, ознакомленные с ситуацией.

"Украина договаривается о получении нового кредита от Международного валютного фонда в размере около $5 млрд", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что речь идет о EFF - программе расширенного финансирования МВФ сроком до трех лет, которая может заменить краткосрочную программу кредитования Stand By, чтобы помочь Украине преодолеть сложный период президентских и парламентских выборов.

Информация официально не разглашается, поскольку переговоры по этому вопросу сейчас продолжаются.

Как сообщал Укринформ, на этой неделе в Украину прибыла оценочная миссия МВФ, которая проводит встречи с представителями нового правительства и государственного руководства Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира