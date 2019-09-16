Об этом сказал первый заместитель главы депутатской фракции партии “Слуга народа” Александр Корниенко в интервью LB.ua. “Возможно, в новой редакции закона «О столице» такой позиции, как глава КГГА, вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА. Киев хотя и регулируется отдельным законом «Про столицу», но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Соответственно «танцы» вокруг поста главы КГГА уже теряют актуальность”, - сказал Корниенко.

Он подтвердил, что взамен появятся префекты.

Корниенко заверил, что новая редакция закона будет представлена уже в скором времени.

На вопрос о том, кто авторы законопроекта, он ответил: “Наши депутаты. Группа депутатов. (...) В тему децентрализации более углублен Виталий Безгин, он был членом правления киевского «Демальянса» в свое время, который занимался наблюдением за увеличением роли локального самоуправления. Мы еще в 2016-ом вместе боролись против отмены выборов в райсоветы. Есть еще Митя Гурин, Гео Лерос, Анна Бондарь – у них получилось хорошее сотрудничество в рамках комитета”

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