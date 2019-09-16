Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков, только вечером на Прикарпатье местами дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западной части кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°, в южных областях 24-28°, в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 10-15°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник также без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 9-11°, днем 20-22 °, на Киевщине ночью 6-11°, днем 18-23°.

Согласно прогнозу, 17-18 сентября в Украине, кроме южной части, кое-где небольшой, в Карпатском регионе умеренный дождь (18 сентября на высокогорье возможен мокрый снег). Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, 18 сентября кое-где порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 12-17°; в южной части ночью 11-16°, днем 18-23°, 17 сентября кое-где 25-28 °; в Карпатах 17 сентября ночью 4-9° тепла, днем около 10°, 18 сентября ночью и днем 1-6° тепла.

В столичном регионе 17-18 сентября кое-где небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, днем 18 сентября кое-где порывы 15-18 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 12-17°.

Синоптики прогнозируют 19- 20 сентября кое-где небольшой дождь. Температура ночью 3-9° тепла, днем 10-16°; в южной части ночью 7-13°, днем 14-20°.

На Киевщине прогнозируется кое-где небольшой дождь. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.





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