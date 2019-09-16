Об этом он написал в понедельник на своей странице в Facebook.

«Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку прибывшему на машине времени из 2014-го года, было интересно посмотреть какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же, - короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться. Предварительных выводов пока два: 1. Изменений за 5 лет не так уж много, как я ожидал. 2. Все воюют со всеми. Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю», - отметил Сенцов.

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