Такие данные обнародовала в воскресенье на брифинге министр финансов Оксана Маркарова, сообщает корреспондент Укринформа.

"Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд грн, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году. Это один из главных приоритетов, и эти средства мы планируем выделить на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне", - сказала Маркарова.

Она добавила, что не вся эта сумма будет распределена между конкретными распорядителями, поскольку появилась новая статья в программе бюджета относительно средств, которые должны быть распределены Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщал Укринформ, 15 сентября Кабинет министров представил Верховной Раде проект государственного бюджета на 2020 год.

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