Деловые Сводки
- Що Путін вимагає від Зеленського за Донбас?
- Минимальная зарплата в проекте бюджета-2020 заложена на уровне 4723 гривны
- Потакание России приведет к началу третьей мировой войны – эстонский министр
- Расходы на “оборонку” в 2020 году планируется увеличить почти на 34 миллиарда
- Как можно враждовать друг с другом, если есть Путин – Сенцов
|Расходы на “оборонку” в 2020 году планируется увеличить почти на 34 миллиарда
|16.09.2019 11:58
|
Такие данные обнародовала в воскресенье на брифинге министр финансов Оксана Маркарова, сообщает корреспондент Укринформа.
"Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд грн, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году. Это один из главных приоритетов, и эти средства мы планируем выделить на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне", - сказала Маркарова.
Она добавила, что не вся эта сумма будет распределена между конкретными распорядителями, поскольку появилась новая статья в программе бюджета относительно средств, которые должны быть распределены Советом национальной безопасности и обороны Украины.
Как сообщал Укринформ, 15 сентября Кабинет министров представил Верховной Раде проект государственного бюджета на 2020 год.