Деловые Сводки
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|Потакание России приведет к началу третьей мировой войны – эстонский министр
|16.09.2019 12:17
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Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, сообщает Европейская правда.
Рейнсалу надеется, что Европейский Союз не ослабит свою политику санкций в отношении России. Он отметил, что санкции ввели для того, чтобы обеспечить экономический стимул для России соблюдать Минские договоренности о прекращении агрессии против Украины, и если договоренности будут выполнены, это может быть поводом для пересмотра политики санкций.
"Теперь, несмотря на логику Запада, есть опасность сделать третью ошибку", – говорит Рейнсалу. По его словам, Запад должен заставить Россию заплатить за высокую цену после войны против Грузии и Украины, а уступки России "проложат путь к третьему интервенционному приключению в любом уголке земного шара".
Министр отметил, что хотя для многих стран Запада предотвращение агрессии против Украины базируется прежде только на общем мнении о том, что несправедливость не должна побеждать, но для Эстонии это также вопрос безопасности, и поддерживать единство – в интересах Эстонии.
"Даже если мы в меньшинстве по некоторым вопросам, я не боюсь определенных вещей", – сказал Рейнсалу, заверив, что Эстония защищает свои интересы в области безопасности в переговорах на международной арене, поддерживая Украине.
На вопрос, что делать, когда больше государств захотят восстановить связи с Россией и отменить санкции, Рейнсалу ответил, что Эстонии приходится уговаривать своих друзей, что это решение не является ни рациональным, ни моральным.