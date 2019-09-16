Деловые Сводки
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|Минимальная зарплата в проекте бюджета-2020 заложена на уровне 4723 гривны
|16.09.2019 12:35
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Об этом рассказала в воскресенье на брифинге министр финансов Оксана Маркарова, сообщает корреспондент Укринформа.
"Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет, увеличивается на 550 гривен и составит по состоянию на 1 января 2020 года 4723 гривны", - сказала Маркарова.
По её словам, это соответствует показателям роста, и в правительстве считают, что увеличение этой цифры не соответствовало бы росту производительности.
"Наша же главная задача - это экономический рост, в том числе через рост экономической эффективности. А в целом это довольно существенный рост минимальной заработной платы", - отметила министр.
Она добавила, что соответственно в проекте бюджета-2020 увеличиваются расходы на оплату труда и денежное содержание.