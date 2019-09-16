16 сентября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Минимальная зарплата в проекте бюджета-2020 заложена на уровне 4723 гривны • Расходы на “оборонку” в 2020 году планируется увеличить почти на 34 миллиарда • Потакание России приведет к началу третьей мировой войны – эстонский министр • Россия вернет Крым, как СССР вернул Балтику – Волкер • Украине прогнозируют еще один теплый день • Как можно враждовать друг с другом, если есть Путин – Сенцов • В Киеве могут отменить должность главы КГГАвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, Путин, Донбасс, обмен военнопленными, нормандская четверка, Зеленский, формула Штайнмаера. 16 сентября 489политика, Путин, Донбасс, обмен военнопленными, нормандская четверка, Зеленский, формула Штайнмаера. Обмін полоненими між Україною і Росією президент Володимир Зеленський назвав першим кроком до припинення війни. Яку ціну Україна може заплатити за звільнення полонених? І який сценарій закінчення війни готують Донбасу? Фоторепортажи Популярные теги ВМС, аннексия Крыма, Львів, самолеты, технологии, мода, история, оккупация, живопись, дизайн, Порошенко, учения, культура, портрет, Олимпиада, Майдан, зима, праздники, НАТО, столкновения, Нацгвардия, уикенд, экология, Дмитрий Дятлов, Путин, путешествия, концерты, спорт, знаменитости, фотоподборки, Одесса, дети, город, фестивали, автомобили, мотоциклы, политики, солдат, Киев, Львов, досуг, Россия, джаз, природа, общество, транспорт, катастрофы, Александр Зубко, митинги, выборы, архитектура, юмор, фотоконкурсы, фотография, Сергей Смоленцев, заводы, Карпаты, церковь, #Євромайдан, США, бизнес, Динамо, стихийные бедствия, фотопроект, традиции, футбол, музыка, ЗСУ, выставки, искусство, Донбасс, туризм, политика, Саакашвили, суд, военная техника, вера, АТО, парады, беспорядки, война, пейзажи, Шахтер, Верховная Рада, люди, марш, кошки, женщины, акции, тест-драйв, корабли, животные, полиция, соревнования, цирк, протесты, ВСУ, авиация, мир, милиция Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис ВМС, аннексия Крыма, Львів, самолеты, технологии, мода, история, оккупация, живопись, дизайн, Порошенко, учения, культура, портрет, Олимпиада, Майдан, зима, праздники, НАТО, столкновения, Нацгвардия, уикенд, экология, Дмитрий Дятлов, Путин, путешествия, концерты, спорт, знаменитости, фотоподборки, Одесса, дети, город, фестивали, автомобили, мотоциклы, политики, солдат, Киев, Львов, досуг, Россия, джаз, природа, общество, транспорт, катастрофы, Александр Зубко, митинги, выборы, архитектура, юмор, фотоконкурсы, фотография, Сергей Смоленцев, заводы, Карпаты, церковь, #Євромайдан, США, бизнес, Динамо, стихийные бедствия, фотопроект, традиции, футбол, музыка, ЗСУ, выставки, искусство, Донбасс, туризм, политика, Саакашвили, суд, военная техника, вера, АТО, парады, беспорядки, война, пейзажи, Шахтер, Верховная Рада, люди, марш, кошки, женщины, акции, тест-драйв, корабли, животные, полиция, соревнования, цирк, протесты, ВСУ, авиация, мир, милицияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Обмін полоненими між Україною і Росією президент Володимир Зеленський назвав першим кроком до припинення війни. Яку ціну Україна може заплатити за звільнення полонених? І який сценарій закінчення війни готують Донбасу? 16.09.2019



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