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16.09.2019
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Метки: политика, Путин, Донбасс, обмен военнопленными, нормандская четверка, Зеленский, формула Штайнмаера.
16 сентября
Обмін полоненими між Україною і Росією президент Володимир Зеленський назвав першим кроком до припинення війни. Яку ціну Україна може заплатити за звільнення полонених? І який сценарій закінчення війни готують Донбасу?