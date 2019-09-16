KharkivPride: как прошел Марш равенства в Харькове RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Минимальная зарплата в проекте бюджета-2020 заложена на уровне 4723 гривны • Расходы на “оборонку” в 2020 году планируется увеличить почти на 34 миллиарда • Потакание России приведет к началу третьей мировой войны – эстонский министр • Россия вернет Крым, как СССР вернул Балтику – Волкер • Украине прогнозируют еще один теплый день • Как можно враждовать друг с другом, если есть Путин – Сенцов • В Киеве могут отменить должность главы КГГАвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: полиция, общество, Харьков, ЛГБТ, акции, Марш равенства, традиционалисты. KharkivPride: как прошел Марш равенства в Харькове 16полиция, общество, Харьков, ЛГБТ, акции, Марш равенства, традиционалисты. В минувшее воскресенье в Харькове впервые состоялся Марш равенства в поддержку сообщества ЛГБТ. Акции стартовали на Площади Свободы. Участников Марша равенства, всего около 2000 человек, который проходил в рамках KharkivPride, отделили рядом правоохранителей и автобусов. Несколько противниц Марша легли на землю перед колонной. Участники марша просто обошли их.

В то же время на Площади Свободы проходило два мероприятия сторонников «традиционных семейных ценностей». На них присутствовали представители религиозной общины и общественной организации «Фрайкор» – всего около 500 человек. Через некоторое время после старта участники шествия за традиционные ценности начали бросать в участников Марша равенства яйца, возникали также мелкие стычки и потасовки.

Участников акции KharkivPride охраняли около 2500 правоохранителей, в том числе личный состав из других регионов Украины – спецназовцов, подразделения ТОР и курсантов Харьковского университета внутренних дел. Руководство полиции Харьковской области сообщило, что правоохранители не получили ни одного обращения из-за избиения или другого правонарушения.

После завершения шествия участники Марша равенства разъехались на метро и автобусах. Фоторепортажи Популярные теги солдат, фотоподборки, Саакашвили, Порошенко, футбол, протесты, спорт, искусство, Путин, традиции, ВМС, вера, Нацгвардия, беспорядки, марш, уикенд, милиция, парады, праздники, живопись, концерты, фестивали, политики, путешествия, церковь, Сергей Смоленцев, Львов, акции, мода, дети, портрет, зима, джаз, Дмитрий Дятлов, мир, военная техника, тест-драйв, Киев, фотография, животные, юмор, город, НАТО, мотоциклы, технологии, катастрофы, АТО, самолеты, выставки, стихийные бедствия, ВСУ, Донбасс, Львів, архитектура, полиция, Олимпиада, митинги, дизайн, транспорт, аннексия Крыма, пейзажи, музыка, Карпаты, культура, соревнования, США, общество, Динамо, Александр Зубко, знаменитости, история, заводы, политика, суд, оккупация, #Євромайдан, Одесса, выборы, досуг, ЗСУ, фотопроект, Верховная Рада, Россия, война, фотоконкурсы, столкновения, кошки, цирк, люди, Майдан, корабли, туризм, Шахтер, автомобили, авиация, женщины, бизнес, учения, экология, природа Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис солдат, фотоподборки, Саакашвили, Порошенко, футбол, протесты, спорт, искусство, Путин, традиции, ВМС, вера, Нацгвардия, беспорядки, марш, уикенд, милиция, парады, праздники, живопись, концерты, фестивали, политики, путешествия, церковь, Сергей Смоленцев, Львов, акции, мода, дети, портрет, зима, джаз, Дмитрий Дятлов, мир, военная техника, тест-драйв, Киев, фотография, животные, юмор, город, НАТО, мотоциклы, технологии, катастрофы, АТО, самолеты, выставки, стихийные бедствия, ВСУ, Донбасс, Львів, архитектура, полиция, Олимпиада, митинги, дизайн, транспорт, аннексия Крыма, пейзажи, музыка, Карпаты, культура, соревнования, США, общество, Динамо, Александр Зубко, знаменитости, история, заводы, политика, суд, оккупация, #Євромайдан, Одесса, выборы, досуг, ЗСУ, фотопроект, Верховная Рада, Россия, война, фотоконкурсы, столкновения, кошки, цирк, люди, Майдан, корабли, туризм, Шахтер, автомобили, авиация, женщины, бизнес, учения, экология, природаВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи nakipelo.ua, hromadske.ua, radiosvoboda.org, facebook, npu.gov.ua Харьков, Украина 16.09.2019



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