KharkivPride: как прошел Марш равенства в Харькове
16.09.2019 13:11
KharkivPride: как прошел Марш равенства в Харькове
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KharkivPride: как прошел Марш равенства в Харькове
В минувшее воскресенье в Харькове впервые состоялся Марш равенства в поддержку сообщества ЛГБТ. Акции стартовали на Площади Свободы. Участников Марша равенства, всего около 2000 человек, который проходил в рамках KharkivPride, отделили рядом правоохранителей и автобусов. Несколько противниц Марша легли на землю перед колонной. Участники марша просто обошли их. В то же время на Площади Свободы проходило два мероприятия сторонников «традиционных семейных ценностей». На них присутствовали представители религиозной общины и общественной организации «Фрайкор» – всего около 500 человек. Через некоторое время после старта участники шествия за традиционные ценности начали бросать в участников Марша равенства яйца, возникали также мелкие стычки и потасовки. Участников акции KharkivPride охраняли около 2500 правоохранителей, в том числе личный состав из других регионов Украины – спецназовцов, подразделения ТОР и курсантов Харьковского университета внутренних дел. Руководство полиции Харьковской области сообщило, что правоохранители не получили ни одного обращения из-за избиения или другого правонарушения. После завершения шествия участники Марша равенства разъехались на метро и автобусах.