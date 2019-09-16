Об этом сказала на воскресном брифинге министр финансов Оксана Маркарова, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас в проекте бюджета на 2020 год заложено 47,6 млрд грн на субсидии", - отметила руководитель Минфина.

Она заверила, что "все, кому необходимы субсидии, будут ими обеспечены".

В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что принцип распределения и назначения субсидий меняться не будет.

"Принцип распределения и назначения субсидий мы не меняем, меняются лишь незначительно цифры, выделенные на обеспечение этой программы. Когда мы представляем в парламенте Программу деятельности правительства, вероятно, немного изменится программа субсидий. Исходя из этого, в бюджете существенные изменения не закладывались", - сказал Гончарук.

Как сообщал Укринформ, 15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год.

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