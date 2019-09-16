Чтобы придать себе бодрости, не набрать лишний вес и миновать осеннюю депрессию, придерживайтесь таких правил:

1. Мнение о том, что с наступлением осени нужно повышать калорийность своего питания, не соответствует действительности. Попробуйте больше двигаться, а не тяжелее питаться.

2. Возьмите за основу своего рациона овощи и фрукты, желательно желтого и оранжевого цветов. Это тыква, морковь, хурма, лимон, цитрусовые. Обратите внимание на капусту – тушеную или квашеную. Не забывайте о кисломолочных – твороге, сметане и кефире.

3. Оставь полезную кашу на завтрак или обед – она даст необходимые углеводы для бодрости. Отдайте предпочтение гречке, рису и овсянке.

4. Основа хорошего усвоения пищи – дробное питание. Разделите свою еду на 6 приемов и не наедайтесь на ночь.

5. Из-за нехватки солнечного света осень резко снижается уровень серотонина в нашем организме. Не наедайтесь шоколадом, чтобы восполнить гормон счастья, лучше побольше бывай на воздухе в дневное время.

Какие продукты будут полезны осенью?

Тыква – царица сезона. Этой ягодой завалены прилавки, да еще по очень «вкусной» цене. Из тыквы можно приготовить «3 блюда плюс компот» - и супы, и каши, и десерты, и сок. Тыква богата каротином и хорошо усваивается ЖКТ.

Болгарский перец под стать тыкве – гвоздь стола. Его можно запекать, жарить, наполнять и консервировать. В болгарском перце очень много витамина С и А – борьба против сезонных простуд и помощь для истощенных волос и ногтей.

Арбуз полон фруктозы и глюкозы – рай для худеющих сладкоежек. В арбузе представлены витамины группы В, С, фолиевая кислота, клетчатка, он помогает «промыть» организм, но осторожно – он дает большую нагрузку на почки!

Кабачок, хотя и не новинка осени, все же продлит обыкновенный вкус лета и поддержит вас витаминами. Низкокалорийный, он незаменим буквально во всем: и в супе, и в гарнирах, и в выпечке. Кабачок поможет избавиться от отеков.

Яблоки – спасение для тех, кто привык перекусывать. Они и насыщают, и сладкие на вкус, и отвлекают от навязчивых мыслей о еде. К тому же, отличный источник клетчатки, что поможет вам наладить работу желудка и кишечника.

Шпинат богат на витамины А, В2, В6, Н (биотин), С, К, фолиевую кислоту, кальций, калий и магний – целый мультивитамин! Он содержит в своем составе много белка, положительно влияет на обмен веществ, регулирует работу ЖКТ и снижает утомляемость.

Инжир – источник калия, руководитель по его содержанию. Инжир можно есть и на десерт, и подавать к некоторым основным блюдам. Также инжир содержит каротин, белок и железо для здоровья вашего организма.

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