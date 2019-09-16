Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что об этом шла речь на заседании членов Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины относительно уровня учетной ставки 4 сентября, итоги которого обнародовала пресс-служба регулятора.

"Члены КМП по-прежнему ожидают, что снижение инфляции до цели 5% будет продолжаться", - указали в НБУ.

Так, по мнению членов КМП, макроэкономические факторы, которые наблюдались с момента предыдущего заседания КМП, являются взаимно уравновешивающими для прогноза инфляции.

"В частности, сохраняется существенное проинфляционное давление со стороны высоких темпов роста реальной заработной платы и устойчивого роста потребления. Потребительские настроения находятся на рекордно высоких уровнях. Отсутствуют выразительные сигналы относительно замедления процессов роста заработных плат и потребительского спроса. При этом укрепление гривны и снижение цен на нефть и газ могут иметь больший дезинфляционный эффект, чем предусматривает июльский макроэкономический прогноз", - отметили в Нацбанке.

Инфляционные и девальвационные ожидания населения и бизнеса, как считают члены КМП, также могут постепенно улучшаться, учитывая снижение внутриполитических рисков, в частности благодаря завершению политического цикла, быстрому формированию нового правительства и возобновлению переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества.

"Учитывая сбалансированность рисков, члены КМП поддержали продолжение цикла смягчения монетарной политики в сентябре и снижение учетной ставки на 50 б.п. согласно прогнозной траектории", - добавили в регуляторе.

В то же время члены КМП обратили внимание на риски сохранения высокого давления на инфляцию со стороны потребительского спроса и продолжение роста заработных плат темпами, превышающими темпы роста производительности труда в Украине. Такие факторы влияния на инфляцию имеют нивелироваться непосредственно монетарными инструментами.

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