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Гончарук объяснил, откуда в проекте бюджета 4,4 миллиарда на поддержку АПК
16.09.2019 15:04
Правительство в проекте бюджета заложило 4,4 млрд грн для поддержки агропромышленного сектора при проведении земельной реформы.

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Об этом во время брифинга заявил Премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы изменили подход в государственной поддержке агросектора. Вместо того, чтобы дотировать крупные предприятия, мы сфокусируемся на том, чтобы при проведении земельной реформы компенсировать процентную ставку для малых фермеров, чтобы они могли себе позволить иметь доступный ресурс для покупки земельных участков", - отметил Гончарук.

По его словам, сейчас этот вопрос остается дискуссионным, правительство вернется к нему после принятия парламентом ряда законов.

"Вы уже можете увидеть тренд, что поддержка должна сместиться от крупных предприятий", - сказал Гончарук.

Министр финансов Оксана Маркарова, в свою очередь, отметила, что для поддержки сектора АПК при проведении земельной реформы в проекте бюджета заложено 4,4 млрд грн.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #3 Серб 27.12.2014 19:33
[£$%&£$%&£$%&£$ %&£$%& £$%&£$%&="Вася Обломов"]Какая отвратительная рожа у этого иудушки, тьфу, тьфу[/£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&]. Согласен на все 100% и чувствует же себя сейчас не плохо. Никто его не люстрирует, хоть и был главой АП. Вовремя предать, значит предвидеть. но чувствую плохо закончит.
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0 #2 Вася Обломов 27.12.2014 01:36
Какая отвратительная рожа у этого иудушки, тьфу, тьфу
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0 #1 Гость 26.12.2014 22:54
Пусть уточняет, Лёвочкин виновен в разгоне, или в недоразгоне?
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