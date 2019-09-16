Об этом во время брифинга заявил Премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы изменили подход в государственной поддержке агросектора. Вместо того, чтобы дотировать крупные предприятия, мы сфокусируемся на том, чтобы при проведении земельной реформы компенсировать процентную ставку для малых фермеров, чтобы они могли себе позволить иметь доступный ресурс для покупки земельных участков", - отметил Гончарук.

По его словам, сейчас этот вопрос остается дискуссионным, правительство вернется к нему после принятия парламентом ряда законов.

"Вы уже можете увидеть тренд, что поддержка должна сместиться от крупных предприятий", - сказал Гончарук.

Министр финансов Оксана Маркарова, в свою очередь, отметила, что для поддержки сектора АПК при проведении земельной реформы в проекте бюджета заложено 4,4 млрд грн.

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