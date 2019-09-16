Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что уже почти выполнил свои задачи на занимаемой должности и не исключил возможность своего баллотирования на пост мэра Киева. Об этом он заявил в интервью “Украинской службе Би-би-си“.

Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у команды президента Зеленского кандидат на должность мэра Киева, Богдан сказал: Готового нет. Есть много неготовых… Кандидатур много. Может, я даже пойду, - в полушуточной манере заявил глава президентской канцелярии.

На уточняющий вопрос касательно его возможности баллотироваться на выборах столичного городского головы Богдан сказал, что никогда об этом серьезно не думал, но “аудитория“ якобы видит его оппонентом Виталия Кличко: Считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил - как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, - я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным, - заявил глава Офиса президента.

На просьбу привести пример того, что он считает серьезным занятием для себя, Богдан, смеясь, сказал: Например, выборы мэра. Нет, я шучу, конечно. Но почему бы и нет?

Вместе с тем он отметил, что в команде президента еще не определились с тем, нужно ли проводить досрочные местные выборы по всей Украине, или только в некоторых городах.

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