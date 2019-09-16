О причине для встречи и ее итогах он сообщил в интервью BBC, которое было опубликовано в понедельник, 16 сентября.

В ходе встречи в Офисе президента Зеленский со своей командой и бизнесмен обсуждали проблему, связанную с энергетической независимостью Украины.

"У нас была проблема, связанная с энергетической независимостью Украины. Один из пунктов - митинги под Укрэнерго работников ферросплавных заводов Коломойского", - сказал он.

По его словам, они его вызвали как человека, который "принимает решение".

"Я понимаю, что позвать директора какого-то предприятия нет смысла. Надо звать того человека, который принимает решения", - сказал Богдан.

Также Зеленский и Коломойский обсуждали вопросы развития Донбасса.

"Разговоры на эту тему велись. Игорь Валерьевич закрывается решением британского суда, по которому он не может тратить больше определенной суммы в неделю. Но он обещал, когда появится такая возможность, непосредственно сам примет участие. А до этого времени будет рекомендовать своим друзьям и знакомым максимально помогать благотворительностью в разных направлениях", - сказал он.

На вопрос о том, договорились ли они с Коломойским, Богдан сказал, что "мы на пути поиска компромисса".

Глава Офиса также рассказал, что Зеленский в дальнейшем планирует встретиться со всеми другими олигархами.

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