Эти осенние супы помогут вам перестроиться с жаркого лета на пусть и холодную, но красивую и умиротворяющую осень.

Суп с говядиной и киноа

Для приготовления блюда вам потребуются полстакана киноа, 200 грамм говядины, болгарский перец, стебель сельдерея, средняя морковь, луковица, 100 грамм горошка, 2 лавровых листа, щепотка тимьяна, щепотка розмарина, 50 грамм растительного масла, соль и перец по вкусу.

Разогрейте в кастрюле растительное масло и отправьте в нее говядину, нарезанную на куски. Почистите лук, сельдерей и морковь, нарежьте и тушите с говядиной в течение 10 минут. Засыпьте киноа и добавьте воды, доведите бульон до кипения, добавьте розмарин и тимьян. Варите в течение 20 минут. За 5 минут до снятия с огня добавьте мелко нарезанный болгарский перец, лавровые листки и горошек, приправьте по вкусу.

Тыквенный суп с макаронами

Понадобится луковица, 3 дольки чеснока, помидор, 2 кг тыквы, 2 стебля сельдерея, овощной бульон, соль и перец по вкусу, 2 столовые ложки растительного масла, готовые макаронные изделия и нарезанная петрушка для подачи.

Почистите и мелко нарежьте лук, сельдерей, раздавите чеснок. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости. Помидор бланшируйте, отделите мякоть и мелко нарежьте ее. Тыкву очистите и нарежьте мякоть кубиками. Отправьте помидоры и тыкву в сковороду. Влейте немного бульона и тушите в течение 20 минут, приправьте по вкусу. Получившуюся массу перебейте блендером до состояния пюре, добавляя бульон для получения желаемой консистенции. При подаче добавьте отваренные макароны и присыпьте петрушкой.

Грибной крем-суп

Возьмите 500 грамм шампиньонов, 2 луковицы, 2 столовые ложки муки, 50 грамм сливочного масла, 600 мл куриного бульона, 200 мл сливок, соль и перец по вкусу.

Грибы и лук порежьте и обжарьте на растительном масле до полуготовности. Перебейте их в блендере, добавив стакан бульона. В кастрюле растопите сливочное масло, вмешайте муку и обжарьте в течение минуты-двух. Постоянно помешивая, влейте оставшийся бульон и доведите до кипения. Добавьте пюре из шампиньонов и снова закипятите. Приправьте по вкусу и потомите суп 5-7 минут на слабом огне. Влейте сливки, доведите до кипения и снимите с огня.

Овощной суп с фрикадельками

Подготовьте 300 грамм картофеля, 200 грамм цветной капусты, луковицу, морковь среднего размера, 3 столовые ложка замороженного горошка, 300 грамм мясного фарша, яйцо, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки и зелень для подачи.

Обжарьте на растительном масле нарезанные лук и морковь. Вскипятите воду и добавьте к ней нарезанный кубиками картофель и зажарку. Фарш смешайте с яйцом, приправьте по вкусу. Сформируйте фрикадельки и постепенно добавляйте их в кипящий суп. Разберите капусту на соцветия, отправьте их в суп вместе с горошком. Варите до готовности, после чего выключите и выждите, пока суп настоится. Подавайте, присыпав нарезанной зеленью.

Суп с говядиной и тыквой

Вам понадобится 1 кг говядины, 2 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки муки, литр говяжьего бульона, 5 зубчиков чеснока, 4 стебля сельдерея, луковица, 2 моркови, полстакана белого вина, 900 мл томатов в собственном соку, 300 грамм мякоти тыквы, 4 картофелины, 2 веточки розмарина, 2 чайные ложки орегано, 2 столовые ложки крахмала, четверть стакана перловой крупы, соль, перец и зелень по вкусу.

Нарежьте мясо и обваляйте в муке, обжарьте его на растительном масле в кастрюле с толстым дном. Уберите мясо на тарелку. Почистите и нарежьте морковь, сельдерей, лук, чеснок и отправляйте в кастрюлю, где жарилось мясо. Обжарьте овощи в течение 5 минут, добавьте вино и томатную пасту, перемешайте. Затем добавьте помидоры, бульон, орегано и розмарин, промытую перловку. Доведите суп до кипения и варите в течение полутора часов. Теперь добавьте картофель, нарезанный кубиками, и тыкву, приправьте по вкусу и проварите 20 минут. Отдельно смешайте крахмал с водой и влейте в суп, тщательно перемешайте. Подавайте со свежей зеленью.

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