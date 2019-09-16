|РФ собралась поглотить Беларусь под видом конфедерации
|16.09.2019 16:17
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Россия и Беларусь намерены создать конфедеративное государство на уровне экономик с 2022 года. Об этом пишет Коммерсант. Они создадут единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицируют учет собственности. Программу экономической интеграции Беларуси и России, где речь напрямую идет о “едином союзном государстве“, стороны парафировали 6 сентября. Публично ее на раскрывают, но источники издания раскрыли некоторые детали.
ТаК, программа рассчитана на 1,5 года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года. Страны сформируют единые соцгарантии, объединят банковский надзор, но оставят два центробанка, создадут единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и госрегулирование отраслей.
Такая степень интеграции - выше, чем в ЕС. При этом вряд ли конфедерация будет полностью равноправной для сторон: экономика РФ в 29 раз больше белорусской.
Ранее Александр Лукашенко назвал Россию “старшим братом“ и попросил “не нагибать“ Беларусь.