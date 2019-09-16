Уже в следующем году военные аэронавигаторы получат первый опытный образец электронного устройства, которое заменит традиционные бумажные карты.

Как сообщает АрмияИнформ, гаджет под названием Electronic Flight Bag представляет собой защищенный планшетный компьютер, оборудованный авиационным GPS-модулем, специализированным программным обеспечением и пакетом аэронавигационной информации с возможностью осуществлять штурманские и навигационные расчеты. Устройство предназначено для использования при подготовке к полету и в режиме реального времени.

То есть в одном гаджете будет собрано множество информации и необходимых для авиаторов функций. По словам начальника Центра аэронавигационного обеспечения авиации ВСУ полковника Андрея Кучера, прибор значительно упростит работу военных навигаторов: Такое устройство позволит максимально отойти от бумажных носителей аэронавигационной информации, позволит ускорить процедуру получения информации и облегчить работу в воздухе.

У летчиков не будет необходимости брать с собой карты и сборники. К тому же электронное оборудование позволит иметь на борту всегда обновленную и достоверную информацию из одного источника.

Пока Electronic Flight Bag находится в стадии разработки. Хотя аналогичное устройство можно было бы просто купить за рубежом, авиационные офицеры уверяют, что нет препятствий для разработки собственного продукта для внутреннего использования, поскольку в Украине имеется немало IT-компаний мирового уровня.

Планируется, что Electronic Flight Bag будет использоваться, прежде только, на транспортных самолетах и ​​вертолетах.







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