В воинских частях и подразделениях ООС на учет поставлено более 1 тысячи “волонтерских“ легковых автомобилей. Об этом рассказал начальник отдела обеспечения автомобильной техникой - заместитель начальника управления обеспечения Центрального автомобильного управления ВСУ полковник Андрей Яковенко в интервью “АрмияИнформ“.

По его словам, автомобили, которые были предоставлены волонтерами добровольческим батальонам и штатным подразделениям армии в первые годы конфликта на Донбассе, в соответствии с приказом Генерального штаба Вооруженных Сил Украины № 74 удалось поставить на учет армейских подразделений и использовать вместо штатных автомобилей.

Сейчас этот процесс находится на завершающем этапе, в штаты воинских частей уже введено более 1000 легковых автомобилей, - рассказал Андрей Яковенко.

Как сообщается, постановка на учет предоставленных волонтерами автомобилей необходима была для того, чтобы можно было обеспечивать их ГСМ и запчастями на общих основаниях со штатной армейской техникой.





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