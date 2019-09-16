А легкие осенние десерты помогут обмануть аппетит, который настроен на булочки и сахар.

Тыквенный тарт

Приготовьте столовую ложку муки, столовую ложку сахара, 100 грамм сливочного масла, 2 яйца, 2 желтка, 2 столовые ложки молока, 400 грамм мякоти тыквы, 100 мл сливок, 200 грамм сгущенки, чайную ложку корицы, соль.

Смешайте муку, сахар и соль, добавьте масло и тщательно перемешайте. Смешайте желток с молоком, добавьте к муке, вымешайте тесто. Раскатайте круг 28-30 см в диаметре и выпеките в форме в течение 45 минут на температуре 180 градусов. Тыкву нарежьте кубиками и запеките, разомните в пюре, а затем проварите вместе с сахаром. Добавьте корицу, сгущенку, яйца, желток, сливки и ваниль. Распределите тыкву по тарту и выпеките еще 45 минут.

Воздушный виноградный десерт

Возьмите 250 грамм винограда, 50 грамм сахара, 2 белка, 150 грамм сахарной пудры, столовую ложку сока лимона, 200 грамм сливок, 50 грамм мороженого.

Разрежьте виноградинки пополам, удалите косточки. Посыпьте сахаром на свой вкус, добавьте сок лимона и поставьте на огонь. Уваривайте виноград до полного растворения сахара. Взбейте яичные белки, предварительно их охладив, добавьте 120 грамм пудры. Выложите безе на пекарскую бумагу и запеките в духовке. Взбейте сливки с оставшейся пудрой, смешайте с половиной винограда. Выложите в прозрачный стакан слоями безешки, сливки, виноград. Сверху положите мороженое.

Безе с малиной

Для приготовления десерта понадобится 5 яичных белков, 150 грамм сахара, 350 мл сливок, 200 грамм малины, 100 грамм миндаля, 1 столовая ложка лимонного сока, полстакана сахарной пудры.

Взбейте белки с добавлением щепотки соли и лимонного сока в крепкую пену. Подмешайте молотый миндаль и сахар. Застелите противень пергаментом, выложите массу небольшими лепешками и сушите в духовке в течение 2 часов при 120 градусах. Не доставайте безе из духовки до полного их остывания. Взбейте охлажденные сливки с пудрой. На безе выложите сливки и ягоды малины, сверху накройте еще безе.

Ягодно-фруктовый бисквит

Понадобится 6 яиц, 2 стакана сахара, стакан муки, 200 грамм винограда, упаковка желе, 500 грамм ягод малины или клубники, 1 киви, полстакана виноградного сока.

Желтки перетрите со стаканом сахара, добавьте муку. Белки взбейте отдельно и вмешайте в тесто. Смажьте маслом форму, выпеките в ней бисквит. Сок винограда смешайте со стаканом сахара, прогрейте, чтобы сахар растворился. Готовый бисквит разрежьте пополам и пропитайте соком. Ягоды и киви почистите, помойте и разрежьте на дольки, выложите на бисквит. Залейте желе между коржами.

Яблочные оладьи с сиропом

Возьмите 500 грамм кефира, 350 грамм муки, 200 грамм сахара, 200 грамм яблок, 2 яйца, 100 грамм чернослива или изюма, растительное масло, соль, 1 чайную ложку гашеной соды.

Смешайте кефир, соду, яйца и муку, затем добавьте соль по вкусу и 100 грамм сахара. Тесто должно быть, как сметана. Яблоки нарежьте дольками и пересыпьте сахаром, проварите и добавь в них чернослив или изюм. Пожарьте оладьи на растительном масле. Оладьи подавайте с кусочками яблок и сиропом.

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