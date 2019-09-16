Об этом говорится в итогах дискуссии членов комитета по монетарной политике Национального банка.

Согласно документу, при обсуждении снижения учетной ставки 4 сентября один из членов комитета обратил внимание на предыдущие сообщения представителей НБУ о возможном ускорении снижения учетной ставки при росте спроса на гривневые ОВГЗ со стороны нерезидентов.

"Впрочем, в последние недели приток средств нерезидентов в государственные облигации приостановился. Нерезиденты не наращивали свой портфель, хотя и не выводили инвестиции из Украины. Деньги, полученные от погашения краткосрочных бумаг, вкладывали в другие выпуски ОВГЗ, но уже на более длинные сроки", – говорится в итогах дискуссии членов комитета НБУ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира