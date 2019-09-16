Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал свои отношения с Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым. Ранее между Пинчуком и Коломойским был конфликт, из-за которого был проведен суд в Лондоне. Об том сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Игоря Коломойского, между ним и Виктором Пинчуком "вечный мир".

"У нас с Виктором Михайловичем после определенных событий "вечный мир" подписан, который уже более трех лет действует", - сказал Коломойский журналистам, посетив впервые за 16 лет организуемый Фондом Пинчука Форум YES. При этом олигарх отказался раскрывать условия соглашений с Виктором Пинчуком.

"У нас с Виктором Михайловичем никогда не было денежных недопониманий. У нас были мировоззренческие расхождения... Он считал, что ему должны, мы считали, что мы ничего не должны. На чем-то мы остановились", - сказал Коломойский.

Отвечая на вопрос о прогнозе развития бизнеса группы СКМ Рината Ахметова, Коломойский, использовал выражение "друзья-конкуренты в бизнесе" и отказался от детальных прогнозов, предположив лишь, что "все (будет) в порядке".

"У него есть проблемы, о которых он знает. И, я думаю, что он спокойно может их решить. Там есть нормальные цивилизованные пути. Во всяком случае, я считаю, что это не может касаться ни реприватизации, ни национализации, ни других видов экспроприации", – сказал хозяин группы "Приват".





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