Открытие выставки посетили российские военные. Об этом сообщают “Крым.Реалии“.

В частности, на больших полотнищах российский художник Алексей Крюков изобразил убитого главу “ДНР“ Александра Захарченко, убитого боевика “ЛНР“ Алексея Мозгового и других боевиков. Несколько картин изображают жизнь детей на войне.

Открытие выставки посетили российские военные из расположенной неподалеку части. Также на мероприятие пришли журналисты и "чиновники" оккупантов.





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