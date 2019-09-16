|В Крыму устроили выставку портретов убитых боевиков "ЛДНР"
|16.09.2019 18:45
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Открытие выставки посетили российские военные. Об этом сообщают “Крым.Реалии“.
В частности, на больших полотнищах российский художник Алексей Крюков изобразил убитого главу “ДНР“ Александра Захарченко, убитого боевика “ЛНР“ Алексея Мозгового и других боевиков. Несколько картин изображают жизнь детей на войне.
Открытие выставки посетили российские военные из расположенной неподалеку части. Также на мероприятие пришли журналисты и "чиновники" оккупантов.
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