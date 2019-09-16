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В Крыму устроили выставку портретов убитых боевиков "ЛДНР"
16.09.2019 18:45
В Севастополе на территории аннексированного Россией Крыма во Дворце культуры рыбаков открыли выставку картин о боевых действиях на Донбассе и лидерах боевиков группировок “ДНР“ и “ЛНР“.

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Открытие выставки посетили российские военные. Об этом сообщают “Крым.Реалии“.

В частности, на больших полотнищах российский художник Алексей Крюков изобразил убитого главу “ДНР“ Александра Захарченко, убитого боевика “ЛНР“ Алексея Мозгового и других боевиков. Несколько картин изображают жизнь детей на войне.

Открытие выставки посетили российские военные из расположенной неподалеку части. Также на мероприятие пришли журналисты и "чиновники" оккупантов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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