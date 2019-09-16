Об этом он сказал журналистам в понедельник, 16 сентября, после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы ожидаем, что верификация будет честной и мощной. Мы хотим, чтобы задача ОБСЕ фиксировала каждый шаг, каждое нарушение, каждый выстрел, каждую потерю жизни между украинских граждан. Самое главное для меня, чтобы все граждане - граждане Украины, Европы, России - видели, что реально происходит ", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что СММ ОБСЕ должна фиксировать все нарушения международного права.

"Очень хотелось бы, чтобы все эти нарушения фиксировала ОБСЕ, и чтобы все эти нарушения освещали СМИ всех стран мира", - отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил всех сотрудников СММ ОБСЕ, которые, рискуя жизнью, помогают Украине.

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