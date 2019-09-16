Сыворотки разбрасывают с самолетов прямо над лесами и полями. В Черновицкой области диких животных начали вакцинировать против бешенства. Со умышленно оборудованных самолетов в области разбрасывают сыворотки над лесами и полями.

Эта вакцина – в виде прессованного брикета размером со спичечный коробок. Оболочка – это приманка, а внутри находится сама сыворотка. Специалисты уверяют: она не вредна для людей и домашних животных. Однако жителям все же советуют ее не трогать, чтобы не перебить запах для лис и енотов.

Такую процедуру сейчас проводят по всей Украине. Прошлогодняя вакцинация дала положительный результат: количество случаев бешенства уменьшилось вдвое – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина». Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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