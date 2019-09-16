Навоз ежемесячно приносит фермерам 100 тысяч гривен. В поселке Сутиски Винницкой области из навоза добывают газ для отопления и органическое удобрение для выращивания овощей. Здесь работает ферма с безотходным производством.

На первый взгляд – это обычная свиноферма. Но зайти внутрь не разрешают – так свиней оберегают от инфекций. Навоз, который получают на свиноферме, работники называют "золотым". Потому что добывают из него газ по европейской технологии.

"Отходы автоматически перекачиваются в емкость, в газгольдер", – рассказывает коммерческий директор предприятия Сергей Кучер.

В огромную емкость добавляют специальные бактерии и разогревают навоз до 37 градусов.

"Во время брожения выделяется газ, который забирается из-под купола специальными насосами", – объясняет Сергей.

За сутки три тысячи свиней "дают" 600 кубометров газа. Зимой им отапливают всю ферму.

"Около 100 тыс. грн в месяц мы экономим благодаря добыче газа", – отмечает коммерческий директор.

То, что остается после производства газа, не выбрасывают, а вывозят на поля. Свиней на предприятии кормят органическими зерновыми, и в навозе нет никаких химических примесей. Поэтому, благодаря экологически чистому удобрению, овощи растут быстрее, дольше сохраняют витамины и минералы. Такие овощи даже на вкус другие и не содержат нитратов, говорят фермеры.

"Моркови удается за тот период, который она прорастает, впитать много сахара, получается более качественный, более такой четкий, сладкий вкус", – рассказывает директор предприятия в городке Гнивань Вадим Кричковский в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".

На предприятии надеются, что их примеру последуют и другие фермеры. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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