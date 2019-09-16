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В водах Амазонки обнаружили «живой электрошокер»
16.09.2019 21:49
Исследователи обнаружили животное с рекордным для живых существ электрическим разрядом.

Electrophorus-electricus-2


В водах Амазонки исследователи обнаружили новый вид угря с рекордным для живых существ электрическим разрядом. Рыба может генерировать напряжение до 860 вольт. Для сравнения, в обычной розетке – 220 вольт.
В целом ученые исследователи более сотни особей электрических угрей и сделали еще одно открытие – оказалось, что существует не один вид этой рыбы, а целых три разных – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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