Об этом 16 сентября сообщили в полиции Донецкой области, разместив на своем сайте приметы подозреваемого.

"Приметы злоумышленника: возраст 30-40 лет; рост примерно 180 см; телосложение среднее спортивное; одет в черные брюки и черную футболку. Если у вас есть какая-либо информация о происшествии или подозреваемом, сообщайте по телефону 102", - обратились к возможным свидетелям полицейские.

Отмечается, что о выстрелах в квартире многоэтажки в полицию сообщила соседка, на место была направлена следственно-оперативная группа. В тамбуре было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Обстоятельства убийства устанавливаются.

Как сообщал Укринформ, в Мариуполе в понедельник, 16 сентября, расстреляли боевика «ДНР» Романа Джумаева, выпущенного судом под домашний арест. По предварительной информации, в мужчину стреляли 7 раз, он скончался до приезда «скорой».

Джумаева обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (терроризм). Последнее заседание состоялось в начале августа. Жовтневый районный суд изменил меру пресечения подозреваемому на домашний арест.

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