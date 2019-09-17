Об этом написал в Facebook свидетель происшествия, фоторепортер Андрей Кравченко.

"Харьков. События 15 сентября 2019 года. Массовые побоища после марша равенства. Этому мальчишке здорово повезло, что рядом оказался Гаранич и спас его, как минимум, от реанимации. Глеб сделал фотографию, которая стоит на ленте Reuters и вытащил малыша из передряги, после которой его бы собирали по всему парку по частям. Так же Гаранич успокоил кучку крайне агрессивно настроенных людей и продолжил свою работу дальше. Если коротко, Гаранич - ты Мужик!", - написал Андрей Кравченко.

Как сообщал Укринформ, 15 сентября после марша равенства "ХарьковПрайд" в центре города произошли столкновения, в которых пострадали два работника правоохранительных органов. В Шевченковский райотдел полиции доставлены 17 человек, которые приняли участие в столкновениях на улице Рымарской в центре Харькова. Также зафиксирован факт нападения на парня в саду Шевченко.

Открыто два криминальных производства, начаты следственные действия.





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