Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"17 сентября в Украине облачно с прояснениями. В Карпатском регионе умеренный дождь, ночью в Винницкой, Кировоградской, днем в большинстве центральных, южных, Донецкой и Луганской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 14-19°, в южной части ночью 12-17°, днем 20-25°", - отмечается в сообщении.

В Киеве 17 сентября облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 16-18°.

В Киевской области также облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 14-19°.

18-19 сентября в Украине тоже ясно. Местами небольшой дождь, 19 сентября в южной части страны без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 18 сентября 6-11°, 19 сентября 3-8°, днем 11-16°; в южной части ночью 18 сентября 11-16°, 19 сентября 6-11°, днем 16-21°. В Карпатах 18 сентября мокрый снег, 19 сентября без осадков; температура ночью и днем 1-6° тепла.

В Киеве и столичной области 18-19 сентября облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 18 сентября 6-11°, 19 сентября 3-8°; днем 11-16°.

На 20-21 сентября синоптики обещают холодную погоду. Ночью преимущественно без осадков, днем кое-где небольшие дожди; температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы кое-где заморозки 0-3°, днем в западных и северных областях 7-12° тепла, на остальной территории 10-16°. В Карпатах ночью 20 сентября небольшой снег, 21 сентября без осадков, заморозки 0-3°; днем небольшой дождь с мокрым снегом, температура 1-3° тепла.

20-21 сентября в Киеве и Киевской области будет холодно, температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы кое-где заморозки 0-3°, днем 7-12° тепла.

Также синоптики предупреждают, что 17-20 сентября в Украине сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира