Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Каждый год на фестивале выбирают лучшую кофейню. Это не только почетное звание, но и вызов. Это стимул добросовестной конкуренции между многочисленных заведений Львова. В течение периода голосования сразу же видно, насколько высокий уровень кофейной культуры во Львове, как сильно каждая из кофеен стремится разместить на стене грамоту с надписью: «Лучшая кофейня года», - отметил организатор и основатель мероприятия Андрей Сидор.

Городской голова Львова Андрей Садовый, который посетил церемонию награждения победителей фестиваля, вручил символические флаги Украины «Світу кави» как лучшей кофейни года, «Black Honey» как победителю в номинации эко и харьковской компании «Lekorna», которая производит съедобную посуду.

«В первую очередь в кофейне должна быть специальная атмосфера, качественный кофе, ее качественное приготовление. Когда это все качественно сочетается, то создается такая магия, которая активно ощущается в тех кафе, которые сегодня являются номинантами на победу», - отметил Садовый

Как сообщал Укринформ, в течение четырех дней, 12-15 сентября, на Lviv Coffee Festival действовали КаваEXPO - презентации оборудования и аксессуаров, мастер-классы и дискуссии; кофейная ярмарка, где кофейни и кофейные бренды обустроили мини-версию своих заведений под открытым небом и представили отборные сорта кофе, эксклюзивные кофейные напитки и сладости к кофе; Kulchytsky Coffee Cup - серия чемпионатов, которые объединили лучших бариста Украины; Кофейный тур, в рамках которого и выбирали лучшую кофейню города Льва; арт-пространства с фотовыставкой «Эфиопия» и pop-up кофейней с оригинальным кофейным пространством; уникальная экозона, в которой можно было увидеть и приобрести настоящие кофейные деревья и саженцы других тропических растений. Отдельно было организовано территорию Coffee Kids, где самые маленькие посетители фестиваля смогли забавляться, пока их родители пили кофе.

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