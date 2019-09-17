Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2020 год, опубликованном на сайте Верховной Рады.

"Размер помощи при рождении ребенка составляет 41 280 гривень", - говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что выплата указанной помощи осуществляется одноразово в сумме 10 320 гривень, остальная сумма помощи будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины в сумме 860 гривень.

Кроме того, согласно документу, минимальный размер пособия по беременности и родам незастрахованным лицам в декабре 2020 года прогнозируется в сумме 2 383,5 грн против 2 207,1 грн в декабре 2019 года. Также сообщается, что по прогнозам правительства, в следующем году указанную помощь могут получить 204,2 тыс. человек.

Также в документе отмечается, что в 2020 году правительство планирует увеличить стоимость единовременной натуральной помощи "пакет малыша" до 5 тыс. грн.

Сообщается, что прогнозное количество получателей указанной помощи составит в следующем году 331 тыс. человек.

Кроме того отмечается, что в следующем году возмещение услуги "муниципальная няня" по уходу за ребенком до трех лет получат 63,4 тыс. лиц в размере 1 779 гривень.

Кабмин также предусмотрел повышение размера выплат помощи на детей.

"Размер пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство, повышается с 3558 грн и 4436 грн в зависимости от возраста ребенка в декабре 2019 г. до 3 842,0 грн и 4 790,0 грн в декабре 2020 года. Ежемесячно помощь будет предоставляться на 39,6 тыс. детей ", - говорится в документе.

Также отмечается, что максимальный размер пособия на детей одиноким матерям повышается с 1779 грн для детей до 6 лет, 2218 грн для детей от 6 до 18 лет, 2102 грн для детей от 18 до 23 лет, которые обучаются; в декабре 2019 года до 1921 грн для детей до 6 лет, 2395 грн для детей от 6 до 18 лет, 2270 грн для детей от 18 до 23 лет, которые будут обучаться в декабре 2020 года.

Как сообщается, ежемесячно указанная помощь будет предоставляться матерям 397,3 тыс. детей.

Кроме того отмечается, что в 2020 году будет продолжаться оказание помощи на детей, больных тяжелыми перинатальным поражения нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболевания, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый ), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени; на ребенка, получившего тяжелую травму, которому требуется трансплантации органа, требуется паллиативная помощь; детям, которым не установлена инвалидность в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В декабря 2020 года размер пособия составит 1769 грн.

В документе указано, что прогнозное количество получателей такой помощи составит в следующем году 16,4 тыс. человек.

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