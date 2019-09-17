Деловые Сводки
|Картину Бэнкси пустят с молотка за рекордную сумму
|17.09.2019 11:37
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Об этом сообщают ЛигаНовости со ссылкой на Financial Times.
Сумма может стать рекордной для работ художника.
"Devolved Parliament" - самая большая работа Бэнкси на холсте, ее ширина составляет почти четыре метра. На картине изображены британские парламентарии в образе обезьян.
Художник сообщил, что создал картину десять лет назад, а Бристольский музей выставил ее на обозрение в 28 марта, чтобы отметить день несостоявшегося Brexit.
"Смейтесь сейчас, но однажды никто не понесет ответственность", - такой подписью сопроводил Бэнкси свою картину в Instagram.
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