Именно с его помощью были сбиты три украинских беспилотника в начале сентября. На оккупированных территориях Донбасса Россия проводит испытания зенитно-ракетного комплекса “Лучник-Э“. Оружие тестируется в режиме реальных боев, - рассказал руководитель общественной организации “Правое дело“ Дмитрий Снегирев, пишет “Новинарня“. “Лучник-Э“ представляет собой новейший ЗРК сверхближнего радиуса действия. Комплекс построен на базе комплекта “Стрелец“ для ПЗРК типа “Игла“ и устанавливается на шасси многоцелевого бронированного тягача МТЛБ. Его назначение - уничтожать самолеты, БПЛА, крылатые ракеты и вертолеты. По имеющейся информации, данный зенитно-ракетный комплекс способен вести стрельбу в любых погодно-климатических условиях, в том числе в условиях повышенного уровня помех. Его особенностью является возможность выполнять залповый пуск управляемых ракет по одной цели, а также способность одновременно отслеживать до четырех целей. По мнению экспертов, именно применением данного ЗРК объясняется потеря на Донбассе трех украинских беспилотников в начале сентября. Напомним, по данным разведки, РФ направляет на Донбасс танки, САУ и минометы. Также подразделения российско-оккупационных войск устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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