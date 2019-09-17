Однако, есть 3 причины задуматься, а не вставать ли пораньше и не выкраивать ли все же больше времени на приготовление кофе с помощью заваривания, а не растворения?

1. В нем не больше кофеина

Растворимый кофе часто предпочитают зерновому, так как надеются, что в нем меньше кофеина. Это, увы, не так. Содержание кофеина в растворимом напитке не намного ниже: если в сваренном кофе содержится около 80 мг на чашку, то в растворимом – около 60 мг.

Более того, в сваренном кофе может содержаться даже меньше кофеина, чем в растворимом, если он был сварен в турке очень быстро и доведен до кипения только один раз.

Да, кофеин бодрит и дарит нам гормон счастья сератонин, но еще и вымывает из организма множество витаминов и полезных веществ, он также обезвоживает организм. Так что количество кофеина, которое поступило в организм за день, считать стоит. Суточная норма - 300 мг в сутки, именно такое количество кофеина не приносит вреда человеку.

2. Удар по желудку

Растворимый кофе для желудка наиболее вреден – так решено в последнее время большинством учёных мира. Причём разные по обработке кофейных зерён напитки одинаковы по действию на организм - что порошковый, что гранулированный, что сублимированный кофе.

А в напитке, сваренным из молотого кофе, самое вредное – это гуща, которая содержит дубильные вещества, приводящие ко всем вышеназванным процессам. Поэтому, если уж пить кофе, то только из кофеварки с фильтром, причём лучше использовать одноразовые фильтры.

3. В кофе - не только кофе

Сегодня в растворимом кофе только 15% веществ натурального кофе, все остальное – примеси, которые используются для того, что бы удешевить себестоимость растворимого кофе. В него "не стесняются" прибавлять разные добавки: ячмень, овес, злаковые культуры, порошок желудей и, конечно же, кофейную шелуху, стабилизаторы и искусственный кофеин, также используются специальные ароматизаторы.

Именно так растворимый кофе приобретает утерянный в процессе обработки запах. Но все эти добавки воздействуют негативно на организм человека, а перенасыщение ими оказывает токсическое действие на организм, серьезные проблемы со здоровьем (нарушения в работе сердца, печени и желудка).

Когда правильно пить кофе

Ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Лучше только - через час после еды.

Если сразу запить кофе съеденную пищу, то смешиваясь с ней, кофе значительно нарушает начавшийся процесс первичной обработки пищи ферментами желудка и наносит существенный вред пищеварению.

А вот уже через час после завтрака – "разгар" пищеварения и выделенная соляная кислота включится в процесс.

Так что самое оптимальное решение, когда вы правильно завтракаете дома, а вкусный кофе завариваете и пьете уже на работе. Кстати, в старину кофе подавали после трапезы, накрывая при этом отдельный стол не там, где обедали, а в другом помещении, было не просто красивой традицией, но и данью сохранения здоровья.

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