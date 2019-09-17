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Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло
17.09.2019 14:06
Погода в Украине со следующей недели будет солнечной и теплой.

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Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По прогнозу синоптика, с 23 сентября Украину ожидает потепление. Вновь вернется солнечная и теплая погода.

Напомним, по прогнозам Диденко, в среду, 18 сентября, погода в Украине будет ветреной с периодическими осадками и похолоданием до +15. По прогнозу синоптика, в Украине ожидается сильный, до штормового, ветер. Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 м/с. Температура воздуха снизится до +11+15 градусов, на юге - +15+21 градуса, в Крыму - до +25 градусов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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