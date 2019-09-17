Об этом говорится в пояснительной записке к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", которая обнародована на сайте Верховной Рады.

"В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год расходы на научную и научно-техническую деятельность учтены в объеме 10 101,7 млн грн, из которых по общему фонду государственного бюджета – 7 314,6 млн гривень", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что учтено поэтапное увеличение расходов для обеспечения деятельности Национального фонда исследований Украины и предоставления им грантовой поддержки научным учреждениям независимо от их ведомственного подчинения.

"При планировании расходов государственного бюджета на 2020 год такое увеличение расходов рассчитано с учетом необходимости роста доли грантовой поддержки научных исследований. В 2020 году доля грантовой поддержки научных исследований через Национальный фонд исследований должна составить около 7% от общего объема финансовой поддержки научной деятельности за счет общего фонда государственного бюджета. При таких условиях предельные показатели расходов государственного бюджета на обеспечение деятельности Национального фонда исследований и предоставления им грантовой поддержки научным исследованиям, находящиеся в составе расходов Министерства образования и науки, определены в объеме 526,4 млн гривень", - говорится в документе.

На обеспечение проведения научных исследований на антарктической станции "Академик Вернадский" в госбюджете на 2020 год заложено 143,4 млн грн, из которых 30 млн грн – капитальные расходы, связанные с модернизацией и развитием антарктической станции.

С целью реализации нового механизма финансирования научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок учреждений высшего образования в проекте бюджета предусмотрены расходы в размере 100 млн грн для поддержки проведения научных исследований учреждениями высшего образования, которые по результатам проведения государственной аттестации будут иметь лучшую аттестационную оценку.

Расходы на поддержку университетской науки по результатам конкурсного отбора учтены в объеме 842,8 млн гривень.

Одновременно на Национальную академию наук в проекте бюджета заложено более 5 миллиардов гривень.

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