Россия ускорила процесс предоставления российского гражданства жителям оккупированных районов Донбасса перед переговорами в “нормандском формате“. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на Главное управление разведки.

Командование Вооруженных сил РФ принимает меры для ускорения т.н. “паспортизации“ населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях путем изменения порядка прохождения военной службы в составе 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ.

В частности, с 1 октября в подразделениях российско-оккупационных войск будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и лица, которые начали оформлять российское гражданство в установленном порядке, - говорится в сообщении.

ГУР заявляет, что увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

Кроме того, отмечается, что таким образом РФ планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации “минских соглашений“ и сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины.

Напомним, оккупанты не позволяют представителям ООН испытывать тюрьмы в ОРДЛО. ООНовцы не могут отслеживать факты нарушений прав человека на оккупированных территориях.







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