|В Украине началась неделя по противодействию буллингу
|17.09.2019 16:00
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Об этом говорится на странице Министерства юстиции Украины в Facebook.
"Друзья, эта неделя у нас посвящена противодействию буллингу. Сегодня мы будем рассказывать, как отличить буллинг от обычного конфликта и какие виды буллинга существуют", - говорится в сообщении.
В то же время на сайте ведомства отмечается, что неделя по противодействию буллингу продлится с 16 до 20 сентября.
Во время мероприятия по всей Украине пройдут правопросветительские мероприятия, направленные на информирование участников образовательного процесса о введении административной ответственности за совершение буллинга (травли) и формирование нетерпимости к этому явлению.
В Минюсте напоминают, что 18 декабря 2018 года был принят закон Украины №2657-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию буллингу (травле)", которым закреплено понятие буллинг (травля), и установлена административная ответственность за его совершение.
Основанием для принятия закона стала распространенность случаев буллинга между школьников.
В то же время сообщается, что 5 февраля 2019 года было вынесено первое судебное решение по факту травли в школе.