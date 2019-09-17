За последние 11 лет количество женщин-военнослужащих в Украине выросло в 15 раз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Как отмечают в ведомстве, долгое время ВСУ оставались очень консервативной структурой в плане гендерного равенства. Однако война на Донбассе внесла свои коррективы, когда девушки и женщины массово приняли участие в обороне страны.

Так, по данным статистики, если в 2008 году на службе в ВСУ находилось только 1800 женщин, то в настоящий момент их уже 27 074, из которых 949 - старшие офицеры. Статус участника боевых действий в рамках АТО/ООС получили 9916 украинок, 166 участниц обороны страны были отмечены государственными наградами Украины.

При этом за время проведения АТО/ООС погибли 7 женщин-военнослужащих. Чтобы по возможности уравнять права мужчин и женщин на военной службе в ВСУ, в 2016 году был расширен перечень военных профессий для женщин.

Если раньше они претендовали преимущественно на должности связистов, делопроизводителей, поваров (небоевых), то сейчас они могут быть механиками, водителями, артиллеристами и тому подобное.

Также в октябре 2018 года вступил в силу закон о равных правах и возможностях женщин и мужчин на службе в ВСУ, который еще больше уравнял права обоих полов. Тем не менее, в настоящее время для женщин сохраняется запрет комплектования должностей офицерского состава, связанных с использованием взрывчатых веществ и водолазными работами.

Также женщины не могут служить на военных кораблях, в противопожарной охране на непосредственном тушении пожаров, а также в логистике ядовитых веществ. Не открыты должности для женщин и в воинских частях специального назначения.

Напомним, на сайте президента появилась петиция, требующая призывать в армию женщин. Автор петиции уверен, что срочную службу должны проходить все.





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