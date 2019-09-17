Сливочное пюре с орехами и луком

Вам понадобится красная луковица, 20 грамм сливочного масла, столовая ложка растительного масла, горсть жареного фундука или кедровых орешков, 800 грамм картофеля, лавровый лист, 80 грамм жирных сливок, соль, перец по вкусу.

Лук нарежьте тонкими кольцами и обжарьте его до золотистого цвета на разогретой смеси растительного и сливочного масла. Орехи измельчите в блендере почти в крошку. Отварите почищенный картофель в подсоленной воде с перцем и лавровым листом. Когда будете сливать воду, оставьте полстакана бульона для разминания. Растолките картофель в пюре, добавив сливочное масло и сливки. Вмешайте орехи и лук, приправьте по вкусу.

Пюре с имбирем

Подготовьте 800 грамм сладкого картофеля, небольшой кусочек корня имбиря, 40 грамм сливочного масла, 100 мл молока, пучок мяты, соль и перец по вкусу.

Сварите очищенный картофель в бульоне или на пару, корень имбиря натрите на мелкой терке. Растолките картофель в пюре с добавлением молока и сливочного масла. Вмешайте имбирь и мелко нарезанные листики мяты, приправьте по вкусу.

Пюре с чесноком и пряными травами

Вам понадобится веточка базилика, лавровый лист, по паре веточек петрушки и укропа, 2 зубчика чеснока, 800 грамм картофеля, 50 грамм сливочного масла, 80 грамм сливок, соль, перец по вкусу, пучок петрушки.

Сварите картофель на пару в воде с добавлением пряных трав и целыми зубчиками чеснока под закрытой крышкой на медленном огне. Растолките картофель пюре, вмешав сливки и сливочное масло. Добавьте мелко нарубленную петрушку, приправьте по вкусу солью и перцем.

Пюре с паприкой и сметаной

Вам потребуются килограмм картофеля, зубчик чеснока, пучок петрушки или тархуна, 2 столовые ложки жирных сливок,30 грамм сливочного масла, 2 столовые ложки жирной сметаны, щепотка паприки, 2 желтка, щепотка корицы, соль по вкусу.

Картофель очистите, нарежьте некрупно и отварите в соленой воде. Чеснок и зелень мелко нарежьте. Растолките картофель в пюре, смешайте со сливками, маслом и сметаной. Добавьте паприку, корицу, чеснок, зелень, вмешайте сырые желтки. Картофельную массу выложите в форму для выпекания и отправляйте ее в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Сливочное пюре с голубым сыром

Возьмите 100 грамм голубого сыра, 800 грамм картофеля, лавровый лист, 10 грамм сливочного масла, 50 грамм жирных сливок, соль и перец по вкусу.

Сыр натрите на терке или раскрошите мелко руками. Сварите почищенный картофель в соленой воде с перцем и лавровым листом. Растолките картофель с маслом и сливками, добавьте немного слитого с картофеля бульона. Добавьте твердый сыр и вымесите пюре до однородности. Доведите до вкуса солью и перцем.

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