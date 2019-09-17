Суд по ходатайству Государственного бюро расследований наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузни на Рыбальском", который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко.

Источник: Telegram-канал Андрея Портнова, экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича; комментарий пресс-сектерая ГБР Максима Белоусенко "Украинской правде"

Детали: Просьбу следствия арестовать имущество удовлетворил Печерский районный суд Киева.

Это было сделано в рамках расследования о якобы легализации незаконных доходов и неуплаты налогов.

Первым о судебном решении сообщил Портнов.

Сразу после публикации информации "Украинская правда" обратилась за комментарием в ГБР. Там пообещали дать ответ как можно быстрее, однако на момент публикации новости получить комментарий не удалось. УП также обратилась за комментарием в суд.

Обновлено: Через 2 часа в пресс-службе Госбюро расследований подтвердили информацию об аресте имущества.

В воскресенье, 15 сентября, Портнов также анонсировал такие судебные решения, написав, что "предстоящую неделею пора посвятить" аресту "активов Порошенко".

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Автор: Соня Лукашова, УП







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