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|Лукашенко: без участия США конфликт на востоке Украины урегулировать не получится
|17.09.2019 18:51
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Об этом он заявил на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом в Минске, передает "БЕЛТА".
"США могли бы помогать урегулированию этого конфликта", - подчеркнул Лукашенко.
"Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится", - отметил Лукашенко.
Президент Беларуси пояснил, что если не получается договориться у основных переговорщиков, то надо подключать новые силы. Он добавил, что это - "азбука дипломатии".
"Новые идеи должны появиться", - считает Лукашенко.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам о мире в Украине (в нормандском формате), если это будет нужно их участникам. В Кремле же заявили, что ее видят смысла в расширении нормандского формата
"Нормандская четверка" - формат переговоров о разрешении конфликта на Донбассе, в который входят Украина, Германия, Франция и Россия. Последний саммит "нормандской четверки" состоялся еще осенью 2016 года.