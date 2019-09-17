4-летняя дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта, которая недавно впервые пошла в школу, проговорилась о четвертой беременности своей мамы. Об этом пишет New Idea.

Как сообщает издание, девочка рассказала своим одноклассникам, что совсем скоро она снова станет старшей сестрой, ведь ее мама Кейт Миддлтон ожидает появления четвертого ребенка и второй дочери. “У мамочки будет еще одна девочка“, – призналась дочь герцогов Кембриджских своим школьным друзьям.

Как отмечается в СМИ, принцесса Шарлотта была очень убедительной, когда говорила о беременности Кейт Миддлтон. Но пока официального подтверждения или опровержения информации от Кенсингтонского дворца о пополнении в королевской семьи не было.

Напомним, что сейчас герцоги Кембриджские воспитывают троих детей: 6-летнего Джорджа, 4-летнюю Шарлотту и годовалого Луи.

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