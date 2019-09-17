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На Багамские острова надвигается новый ураган – "Умберто"
17.09.2019 19:48
Недавно островов пережили удар "Дориана", который унес жизни 50 человек.

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На Багамские острова, которые недавно пережили опустошающий удар урагана "Дориан", унесший жизни 50 человек, идет новый шторм – "Умберто", который сформировался в Атлантике.

Новому шторму уже присвоили статус урагана – порывы ветра усилились до 33 метров в секунду – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Ранее сообщалось, что ветер "Дориан" обрушился на Багамские острова 1 сентября.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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