На Багамские острова, которые недавно пережили опустошающий удар урагана "Дориан", унесший жизни 50 человек, идет новый шторм – "Умберто", который сформировался в Атлантике.

Новому шторму уже присвоили статус урагана – порывы ветра усилились до 33 метров в секунду – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Ранее сообщалось, что ветер "Дориан" обрушился на Багамские острова 1 сентября.

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