Петр Андрющенко, общественный деятель

Сожгли дом Гонтаревой. Что отвратительно вне привязки к личности вообще. Но, факт действительно брутальный.

И понеслась война аргументов и споров «кто». Причём, исключительно все в той же парадигме протстояния сторонников и противников президента.

Только это самая неправильная позиция, которая субъективно отодвигает объективность на задний план.

Ключевой вопрос «кому выгодно» ещё никто не отменял. И тут да, и Гонтаревой ситуативно выгодно тоже. Да, на западе у неё отличная репутация. Но, статус политического беженца не только гарантированно защищает от уголовного преследования, но и автоматически превращает все обвинения в политические гонения. Вне зависимости от их обоснованности. И не надо делать из неё икону, потому как при всех достижениях вопросов при выводах банков с рынка осталось (достаточно вспомнить Платинумбанк и скандал с ее заместителем).

С другой стороны, недовольных и обиженых она оставила столько, что любой мог заказать такое просто ради удовлетворения чувства мести. Снова – вспоминаем список выведенных банков. При этом, самым слабым выглядит отсылка к господину К. И Привату. Потому, как не даёт ответа на вопрос «зачем и какая цель». Вне всяких сомнений К. Хочет мести. Но, публичной. Со всеми вытекающими последствиями. И поджоги такому плану скорее вередят, чем помогают.

Ну и просто идиотов тоже не стоит сбрасывать со счетов. Которые решили, что можно. Что безнаказанно в свете тренда.

И любая из этих версий имеет право на жизнь. И любая может оказаться правдой. Поэтому, я не хочу есть лайно с лопаты заангажированных аргументов. Чего и вам не советую. Хотя правду с нашими правоохранителями мы можем не узнать никогда.

Александр Кочетков, политтехнолог

Понятно, что Валерия Алексеевна очень не хочет представать перед украинскими правоохранителями. Напомню, что творившееся в Нацбанке было настолько вопиющим, что следствие было возбуждено Генпрокуратурой еще во времена президентства Порошенко. И, по понятным причинам, результатов пока не достигло.

Еще больше возвращения Гонтаревой в Украину не хотят представители бывшей власти во главе с Петром Порошенко. Потому что если ее прижать, то она поведает, что все значимые, включая самые сомнительные решения Нацбанка, вроде национализации Приватбанка, происходили по прямому указанию президента либо с его ведома.

Уже писал, что ДТП с Гонтаревой в центре Лондона было, судя по всему, случайностью. Которую решили использовать для того, чтобы создать картинку, что якобы Валерии Гонтаревой в Украине существует угроза жизни и здоровью. А этот факт потом используют адвокаты, убеждая суд Ее Величества, что Гонтареву нельзя выдавать в Украину.

Хотя здесь все понимают, что многочисленным пострадавшим от Валерии Алексеевны она нужна в добром здравии, так как хотят, прежде только, не отомстить ей, а получить с нее «компенсацию».

После поджога загородного дома Гонтаревой,в котором никто постоянно не живет и который не продать за нормальную цену, так как он может попасть под конфискацию, сомнения рассеялись: это спланированная операция, обеспечивающая невозврат Гонтаревой в Украину.

На первый взгляд, складывается, что операция успешная. Но Гонтарева и те, кто ей советует, бесспорно, забыли, что главный ее враг Игорь Коломойский обязательно должен ее достать. Иначе, по понятиям 90-тых, с ним перестанут считаться все остальные. А этого именно сейчас он допустить никак не может, ибо ведет самую большую игру в своей жизни.

Юрий Романенко, политолог

Сожгли дом Гонтаревой. За 5 лет зачистки финансовой системы под Порошенко не сожгли, а врагов было хотя отбавляй, а тут проснулись враги. И проснулись как раз в тот момент, когда Гонтаревой безотлагательно нужно получить политическое убежище в Британии. Вот такие бывают совпадения.

Сергей Фурса, инвест-банкир

Украина глазами иностранного инвестора: правительство ищет компромисс с пиратом, а кто не идет на компромисс, тому сжигают дом. Несемось...

УТРОМ читаю "молнию"! Неизвестно кто, неизвестно зачем и неизвестно по каким причинам... совершает поджог дома Гонтаревой.

"Ну все... теперь она 100% будет заявлять, что ее преследуют по политическим мол мотивам и будет требовать дать ей убежище... Что угодно лишь бы не отвечать перед украинским судом", - подумал я.

И точно! Гонтарева заявляет, что ее "преследуют" путем поджога ее дома под Киевом (при этом она сама с шиком проживает в Лондоне).

Ничего не меняется в этом мире. Что на выборах что после них. Нет лучше способа заявить о себе, как устроить против себя мелкую провокацию и нет лучше способа заявить о преследованиях как пожертвовать тем, что тебе не жалко потерять (на фоне сотен миллионов долларов, увезенных в Лондон).

Рубрика: на что только люди не идут, лишь бы не уехать из Лондона.

А для государства дело чести расследовать эту провокацию и найти исполнителя. Очень хочу, чтоб хотя раз эта "схема" была публично вскрыта. Очень хочу видеть Гонтареву в украинском суде. И очень надеюсь, что в будущем переходя дорогу она будет внимательно сперва смотреть на право (как это написано на каждом переходе в Лондоне).

Вывод: кому ТОЧНО не выгодна такая провокация, так это властям Украины. Они уж точно готовы ей ковровую дорожку постелить лишь бы Гонтарева соизволила посетить украинский суд. А выгодно как раз той, кто так не хочет отвечать перед судом за все, что натворила и кто так хочет наслаждаться сладкой жизнью в Лондоне.

Любомир Футорський, бізнесмен і блогер

Гонтарєвій дуже вчасно хату спалили. Якраз, як мали екстрадувати на допит. Тепер вона гарантовано отримає притулок.

Эдуард Рубин, общественный детель

Сама иль не сама. Вот из дзе кваэшн....дня..

Віталій Чепинога, блогер

На моє переконання, українець не може спалити власну хату. В нашій ДНК відсутній ген лояльності до підпалу власного майна та збіжжя. Еволюція закрила нам таку можливість.

Хіба зп'яну, ну то не щитається...

Виктор Трегубов, журналист

А ведь интересно осознавать, что если тебе после акции против Бени прилетит в темном переулке, то ты даже знаешь, какие блогеры напишут, что это инсценировка ради повышения рейтинга. И кто им за это занесет. И какую сумму.

Если серьезно - с поджогом дома Гонтаревой происходящее уже потихоньку выходит за рамки. Раньше они пытались организовать здесь у нас копию "режима Порошенко" по версии Страны.юа. Теперь явно заинтересовались российским опытом.

Аппетит приходит во время еды. И у некоторых он может приходить долго.

Владислав Рашкован, представитель Украины в МВФ

Сегодня ночью дотла сожгли дом Валерии Гонтаревой под Киевом. В целом это очень плохо для страны, и последствия пока сложно оценить.

Юрий Гудименко, блогер и глава политической партии

Я прекрасно понимаю, что никто отдельно не будет выступать из-за поджога дома Гонтаревой. После тех тералитров дерьма, которые на неё вылили на 1+1, на других телеканалах, на трибунах Верховной Рады ртами ляшков и прочих тимошенок – сложно ожидать, что тысячи людей выйдут и потребуют разыскать виновного. Большинство либо проигнорирует, либо скажет, что так ей и надо.

Но из этой ситуации можно сделать выводы, и это сделать пока не поздно.

Первое. Если бы был шанс, что народ реально возмутится (хотя бы часть народа), то шансы на беспредел были бы меньше. Но после того, как медиа просто в ноль уничтожают репутацию жертвы, бессмысленно и думать о том, чтобы кто-то встал на защиту чиновника. Атака происходит после артподготовки, поджоги – после раскатки на телеканалах. Играет свою роль и коммуникация, конечно (как бы СМИ не ездили, скажем, по Супрун, если/когда дом подожгут ей, возмущённых будет всё же больше). Вывод: человек, который реально вступает в войну с олигархом, имеющим медиаресурс, не имея своего медиаресурса и грамотных коммуникаторов, обречён на медийную смерть, которая будет только первым шагом перед физическим давлением. Хоть ты сто раз реформатор. Хоть двести. Сколько людей выйдет за тебя на улицу – вот главный вопрос жизни и только такого, и если ответ будет «42», то это не так хорошо, как в книжке Адамса.

Второе. Это, разумеется, месть, и месть одного конкретного человека, у которого забрали любимый инструмент махинаций – «ПриватБанк». Фамилия конкретного человека понятна, и мне не очень приятно это писать, потому что мы как партия и я лично как человек сейчас ввязываемся в войну с этим человеком, который тупо подминает под себя страну, не обладая для этой войны и процента от его ресурсов. Слабоумие и смелость, да. А вот этот человек может позволить себе всё. Вообще все опции доступны, от «курить в кабинете президента» до «сжечь дом человека, находящегося под защитой Великобритании». И это, вероятно, только начало, потому что этот человек, чья фамилия начинается на «К», а заканчивается на «оломойский», отличается злопамятностью уровня школьника-изгоя.

Третье. Если вы ждали сигнала, чтобы объединяться, то вот он, сигнал. Если ты враг Коломойского, то у тебя сгорит дом. У тебя появится срок. У тебя исчезнет бизнес. Твоя фирма разорится. Твои права перестанут существовать. Единственное твоё оружие – твоё окружение. Не можешь молчать, но не хочешь эмигрировать – объединяйся. Не нравятся действующие партии – создай свою. Не нравятся эти активисты – стань им сам и сколоти группу таких же. Самое время. Уже вчера. Уже сейчас. Just now. Потом будет поздно. Потом твой дом будет в огне. Объединяйтесь, пока не стали пролетариями.

И тогда потанцуем.

Сергей Наумович, блогер

Когда у Гонтаревой вдруг воспламенился застрахованный дом, нажитый непосильным трудом, то сразу представилось: «Ах, как хочется остаться, ах, как надо прописаться в Лондоне!»

Мне кажется, что это был очень хороший совет адвокатов, которые занимаются её кейсом по предоставлению ей политического убежища в Объединенном Королевстве. В её папочке теперь будут весомые аргументы того, что на родине её "хотят убить", хотя всем известно, что новая власть очень заинтересована в показаниях Валерии и очень ждёт её.

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