Деловые Сводки
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|Охота на Гонтареву. Иль это все – она сама? Обзор мнений
|17.09.2019 20:07
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Петр Андрющенко, общественный деятель
Ключевой вопрос «кому выгодно» ещё никто не отменял. И тут да, и Гонтаревой ситуативно выгодно тоже. Да, на западе у неё отличная репутация. Но, статус политического беженца не только гарантированно защищает от уголовного преследования, но и автоматически превращает все обвинения в политические гонения. Вне зависимости от их обоснованности. И не надо делать из неё икону, потому как при всех достижениях вопросов при выводах банков с рынка осталось (достаточно вспомнить Платинумбанк и скандал с ее заместителем).
С другой стороны, недовольных и обиженых она оставила столько, что любой мог заказать такое просто ради удовлетворения чувства мести. Снова – вспоминаем список выведенных банков. При этом, самым слабым выглядит отсылка к господину К. И Привату. Потому, как не даёт ответа на вопрос «зачем и какая цель». Вне всяких сомнений К. Хочет мести. Но, публичной. Со всеми вытекающими последствиями. И поджоги такому плану скорее вередят, чем помогают.
Ну и просто идиотов тоже не стоит сбрасывать со счетов. Которые решили, что можно. Что безнаказанно в свете тренда.
Александр Кочетков, политтехнолог
Понятно, что Валерия Алексеевна очень не хочет представать перед украинскими правоохранителями. Напомню, что творившееся в Нацбанке было настолько вопиющим, что следствие было возбуждено Генпрокуратурой еще во времена президентства Порошенко. И, по понятным причинам, результатов пока не достигло.
Еще больше возвращения Гонтаревой в Украину не хотят представители бывшей власти во главе с Петром Порошенко. Потому что если ее прижать, то она поведает, что все значимые, включая самые сомнительные решения Нацбанка, вроде национализации Приватбанка, происходили по прямому указанию президента либо с его ведома.
Уже писал, что ДТП с Гонтаревой в центре Лондона было, судя по всему, случайностью. Которую решили использовать для того, чтобы создать картинку, что якобы Валерии Гонтаревой в Украине существует угроза жизни и здоровью. А этот факт потом используют адвокаты, убеждая суд Ее Величества, что Гонтареву нельзя выдавать в Украину.
После поджога загородного дома Гонтаревой,в котором никто постоянно не живет и который не продать за нормальную цену, так как он может попасть под конфискацию, сомнения рассеялись: это спланированная операция, обеспечивающая невозврат Гонтаревой в Украину.
Юрий Романенко, политолог
Сергей Фурса, инвест-банкир
УТРОМ читаю "молнию"! Неизвестно кто, неизвестно зачем и неизвестно по каким причинам... совершает поджог дома Гонтаревой.
И точно! Гонтарева заявляет, что ее "преследуют" путем поджога ее дома под Киевом (при этом она сама с шиком проживает в Лондоне).
А для государства дело чести расследовать эту провокацию и найти исполнителя. Очень хочу, чтоб хотя раз эта "схема" была публично вскрыта. Очень хочу видеть Гонтареву в украинском суде. И очень надеюсь, что в будущем переходя дорогу она будет внимательно сперва смотреть на право (как это написано на каждом переходе в Лондоне).
Вывод: кому ТОЧНО не выгодна такая провокация, так это властям Украины. Они уж точно готовы ей ковровую дорожку постелить лишь бы Гонтарева соизволила посетить украинский суд. А выгодно как раз той, кто так не хочет отвечать перед судом за все, что натворила и кто так хочет наслаждаться сладкой жизнью в Лондоне.
Любомир Футорський, бізнесмен і блогер
Эдуард Рубин, общественный детель
Віталій Чепинога, блогер
Виктор Трегубов, журналист
Владислав Рашкован, представитель Украины в МВФ
Юрий Гудименко, блогер и глава политической партии
Первое. Если бы был шанс, что народ реально возмутится (хотя бы часть народа), то шансы на беспредел были бы меньше. Но после того, как медиа просто в ноль уничтожают репутацию жертвы, бессмысленно и думать о том, чтобы кто-то встал на защиту чиновника. Атака происходит после артподготовки, поджоги – после раскатки на телеканалах. Играет свою роль и коммуникация, конечно (как бы СМИ не ездили, скажем, по Супрун, если/когда дом подожгут ей, возмущённых будет всё же больше). Вывод: человек, который реально вступает в войну с олигархом, имеющим медиаресурс, не имея своего медиаресурса и грамотных коммуникаторов, обречён на медийную смерть, которая будет только первым шагом перед физическим давлением. Хоть ты сто раз реформатор. Хоть двести. Сколько людей выйдет за тебя на улицу – вот главный вопрос жизни и только такого, и если ответ будет «42», то это не так хорошо, как в книжке Адамса.
Второе. Это, разумеется, месть, и месть одного конкретного человека, у которого забрали любимый инструмент махинаций – «ПриватБанк». Фамилия конкретного человека понятна, и мне не очень приятно это писать, потому что мы как партия и я лично как человек сейчас ввязываемся в войну с этим человеком, который тупо подминает под себя страну, не обладая для этой войны и процента от его ресурсов. Слабоумие и смелость, да. А вот этот человек может позволить себе всё. Вообще все опции доступны, от «курить в кабинете президента» до «сжечь дом человека, находящегося под защитой Великобритании». И это, вероятно, только начало, потому что этот человек, чья фамилия начинается на «К», а заканчивается на «оломойский», отличается злопамятностью уровня школьника-изгоя.
Третье. Если вы ждали сигнала, чтобы объединяться, то вот он, сигнал. Если ты враг Коломойского, то у тебя сгорит дом. У тебя появится срок. У тебя исчезнет бизнес. Твоя фирма разорится. Твои права перестанут существовать. Единственное твоё оружие – твоё окружение. Не можешь молчать, но не хочешь эмигрировать – объединяйся. Не нравятся действующие партии – создай свою. Не нравятся эти активисты – стань им сам и сколоти группу таких же. Самое время. Уже вчера. Уже сейчас. Just now. Потом будет поздно. Потом твой дом будет в огне. Объединяйтесь, пока не стали пролетариями.
Сергей Наумович, блогер
Теги: экономика новости украины что как гонтаревой это дом